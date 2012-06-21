Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Керівники підрозділів Головного управління Національної поліції України в Донецькій області взяли участь у тренінгу з промовистою назвою «Особливості комунікації з населенням та умови роботи поліції в умовах реінтеграції регіонів після збройного конфлікту».
Дводенний семінар провів Харківський інститут соціальних досліджень за сприяння Програми розвитку ООН, а головний наголос під час навчань, ініційованих керівниками правоохоронців області в рамках стратегії деокупації Донбасу, було зроблено на вміння протистояти проросійській пропаганді та її згубним наслідкам.
Учасники семінару розглянули два важливі питання: пошук шляхів взаємодії з місцевим населенням, яке вже тривалий час перебуває під впливом потужної проросійської пропаганди, та заходи із забезпечення миру і безпеки на територіях, де велися бойові дії. Зокрема правоохоронців вчили ефективній протидії пропаганді та фейкам, налагодженню нормальних стосунків з мешканцями звільненого регіону. Під час практичних і теоретичних занять донеччани ретельно вивчали світовий досвід подолання наслідків збройної агресії: особливості роботи поліції і тактику спілкування з жителями міст і сіл, звільнених від проросійських незаконних збройних формувань.
«Наша мета – підготувати план дій та фахівців, здатних працювати в деокупованих районах та ефективно діяти з людьми, які там проживають», –підсумував заступник начальника Головного управління Національної поліції Донеччини Василь Остапчук.