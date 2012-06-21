Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області нещодавно 18 поліцейських отримали перші в Україні посвідчення співробітників карного розшуку, ювенальної поліції та дільничних офіцерів зі знанням жестової мови.
Завдяки реалізації за сприяння Програми розвитку ООН в Україні інноваційного проекту «Ластівка» згадані співробітники головного управління Національної поліції України в Донецькій області взяли участь у навчанні мови жестів, а також опанували більш складний дактиль – пальцеву абетку. Після двох місяців навчання перші 18 добровольців - «ластівок» склали іспити, отримали сертифікати і тепер у відповідному форматі спроможні працювати і надавати відповідні послуги чи допомогу мешканцям та гостям регіону із серйозними порушеннями слуху.