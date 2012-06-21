Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Пошуки зниклого 77-річного громадянина Азербайджану тривали дві доби. За цей час правоохоронці «прочесали» не один десяток квадратних кілометрів Сватівського району. Як повідомляє Сватівський відділ поліції, дідуся благополучно знайдено, жертвою злочину старенький не став і вже разом із родиною їде на весілля до Києва.
На минулих вихідних до поліції за допомогою звернулись схвильовані громадяни Азербайджану, які пояснили, що прямують родиною на автомобілі з м. Баку до м. Київ на весілля. Але з їх дідусем трапилось щось незрозуміле. Зупинившись на відпочинок біля криниці, усі вийшли перекусити, а дідусь начебто був поруч, потім пішов попити води та кудись зник. Деякий час рідні самостійно намагалися розшукати пропажу, проте безрезультатно.
Одразу після отримання повідомлення на пошуки старенького був задіяний весь особовий склад Сватівської поліції та небайдужі місцеві мешканці. І такі пошуки таки дали результат: вкрай знесиленого чоловіка знайшли у полі, на самій околиці села Містки.
Вже трохи прийшовши до тями, старенький розповів, що сталося. Як з’ясувалось, дідусь усе своє життя в рідному селі пас баранів. І, тут на Луганщині, зупинившись біля криниці, він побачив як неподалік пасеться стадо худоби. Йому примарилось, що це його стадо, і за звичкою, яка напрацьована довгими роками, він пішов за стадом та й заблукав.