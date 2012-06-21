Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У черкаській школі №13 цими днями відбулася зустріч представників управління патрульної поліції з учнями. Під час зустрічі, яка відбулася в рамках проекту «Шкільний офіцер поліції», поліцейські відповіли на всі запитання, які цікавили учнів.
Патрульні відповідали чітко й аргументовано, адже пройшли спеціальний тренінг та володіють тонкощами спілкування з учнями від початкових до випускних класів.
Проект повноцінно запрацював у Черкасах з початку нинішнього року. У його рамках учасники реалізують завдання посилення правової освіченості та прищеплення навичок законослухняної поведінки. Щодня патрульні поліцейські плідно співпрацюють із освітніми закладами міста й області, для підвищення правосвідомості юного покоління.
Головна мета здійснюваної програми — забезпечення здійснення ефективної профілактики правопорушень серед школярів, застосування відновних практик з метою попередження конфліктів та інших негативних явищ у місцях, де діти проводять найбільше часу. Реалізації програми просвітницько-профілактичних занять серед учнів допомагає посібник — методичні рекомендації, видані Міністерством освіти і науки спільно з Національною поліцією України. Вони спрямовані, в першу чергу, на налагодження відкритого продуктивного діалогу учнів з працівниками поліції при обговоренні важливих правових проблем.
У реалізації програми беруть активну участь і освітяни, соціальні педагоги, психологи, представники громадських організацій.