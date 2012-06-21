Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Під покровом ночі на одному зі шляхів в Уманському районі на Черкащині сталася пригода, яку раніше можна було побачити хіба в крутих бойовиках. Близько другої години ночі один з водіїв фури з причепом, що перевозила вантаж у коробках, помітив, як невідомий, який незрозумілим чином проник до причепу вантажівки, дістає звідти коробки й викидає їх на дорогу. За фурою на деякій відстані прямує легкове авто, жінки з якого завантажують туди викинуті коробки.
Один із водіїв вантажівки зателефонував у поліцію. Виїхавши у вказаному напрямку, правохоронці наздогнали фуру і раптом помітили, як із неї вискочив чоловік і побіг у поле. Наздогнати спритника не стало великою проблемою. Патрульні посадили втікача в своє авто й помчали наздоганяти іномарку, до якої крадії завантажували підібрані коробки. Ось і машина зловмисників. За кермом — одна з нічних піраток. Друга — поряд. В автомобілі —20 украдених коробок і обріз мисливської рушниці з набоями. Оперативно з’ясували, що чоловік із затриманої трійці перебуває в розшуку за скоєний в іншій області тяжкий злочин.
Як повідомили в секторі комунікації поліції Черкаської області, стосовно затриманих грабіжників, які виявилися жителями сусідньої області, відкрито кримінальне провадження. Їх перевіряють на причетность до інших подібних злочинів. Речові докази та автомобіль зловмисників вилучено. Затримані жінки давати свідчення поки що відмовляються. Санкція відповідної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.