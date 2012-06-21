Понад 1300 паперових пакетів роздали школярі селища Катеринопіль на Черкащині в один із жовтневих днів поблизу великих магазинів та підприємств, щоб привернути увагу дорослих до збереження довкілля. Більш як сотня хлопців і дівчат узяла участь в акції «Діти проти поліетилену». Вони протягом кількох місяців виготовляли паперові пакети.
Діти зайшли до приватних магазинів і віддали частину пакетів касирам, щоб ті пропонували людям альтернативу поліетиленовим. А ще завітали до торговельних яток неподалік центру селища — віддали свої поробки, до речі, високої якості, підприємцям, які торгують різними товарами.
Більшість покупців і продавців прихильно поставилася до такої ініціативи.
Майстер-клас із виготовлення крафтових пакуночків, які можуть повноцінно замінити поліетиленові, продемонстрували у приміщенні Катеринопільської центральної районної бібліотеки.
«На превеликий жаль, експонатів небагато, але сподіваємося, що і рідні й односельці зможуть поповнити музейну колекцію, яка мовчазно, але переконливо розповідатиме про гордість Луганщини», — підкреслює Тетяна Коваленко.