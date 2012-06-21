У Сумах презентували унікальний автомобіль — поліклініку на колесах. Це лабораторно-діагностичний комплекс, придбаний за кошти європейського проекту та обласного бюджету. Він має істотно допомогти лікарям і пацієнтам у медичному обслуговуванні насамперед жителів віддалених сіл, де не вистачає лікарів.
За словами начальника управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергія Бутенка, поліклініку обладнано всім необхідним для проведення аналізів та прийому пацієнтів. У кузові автомобіля розміщено лабораторний комплекс: гемолітичні аналізатори, ультразвуковий апарат, рентген-апарат; є гінекологічне крісло, комп’ютерна техніка тощо.
Коментуючи придбане для медицини краю, головний лікар Сумської обласної клінічної лікарні Володимир Горох наголосив, що у складі виїзних бригад працюватимуть такі медичні фахівці: кардіолог, гінеколог, офтальмолог, ендокринолог та спеціалісти ультразвукового дослідження.
Автомобіль обладнаний усім необхідним для того, аби лікар міг приймати пацієнтів прямо «на колесах». Свою активну роботу поліклініка розпочне у квітні 2019 року. Загальна вартість медичної новинки перевищує 6 мільйонів гривень.