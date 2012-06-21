Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Восьмого червня столиці Рівненського Полісся – місту Сарни – виповнюється 135 років. Перша писемна згадка про нього датується 1648-им, а ось роком заснування поселення став 1885-ий. Статусу ж міста Сарни набули в 1939-му, його символом, від якого, власне, походить і назва, стала дика коза сарна, яких чимало було в тутешніх лісах.
Щороку на День міста гостинне місто запрошувало багато гостей. Нині масових заходів, зрозуміло, не буде. Втім, міський голова Світлана Усик звернулася до земляків із таким проханням: «Попри об’єктивні обставини, міська рада, її виконавчий комітет спільно з колективами комунальних підприємств щодня організовують і проводять комплекс робіт із благоустрою, не припиняючи надання комунальних та адміністративних послуг. Запрошую містян, колективи підприємств, власників індивідуальних садиб долучитися до доброї справи – впорядкування території рідного міста. Це буде найкращим подарунком до його 135-річчя».
До речі, жителі Сарн не вперше обирають міським головою цю ініціативну ділову жінку, що вправно господарює в райцентрі. Пульс рідного міста вона відчуває, як мовиться, вдень і вночі. Й робить усе для того, щоб він був ще більш ритмічним і стабільним навіть за нестабільної економічної ситуації в державі.