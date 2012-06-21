Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий ку’рєр»
Заслужений ансамбль танцю України «Полісянка» Рівненського міського будинку культури нещодавно повернувся з Румунії. Танцівники вже традиційно в супроводі оркестру народних інструментів «Наспів» відвідали інтернаціональний музичний фестиваль виконавців народних танців.
— Крім традиційних гопака та перепілоньки, знана по всіх усюдах «Полісянка» представила й прем’єру — «Козаки гуляють». Ми всі дуже турбувалися: композиція, в якій задіяні самі чоловіки й тільки одна дівчина, побудована на непростих трюках. Та хвилювалися дарма: танець був неймовірним й викликав у глядачів не менше емоцій, ніж традиційний гопак», — ділиться враженнями директор міського будинку культури Ольга Стельмах.
Інтрига зберігається лише для рівнян: уже незабаром вони побачать новий танець на міських сценах у виконанні улюбленого ансамблю, художній керівник та головний балетмейстер якого народний артист України Віктор Марущак.