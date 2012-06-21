Людина може літати, як птах, якщо це Жан-Батист Шандельер. Спортсмен із Франції і король параглайдингу, заперечує закони земного тяжіння. Він з легкістю літає над португальськими озерами, дахами Парижа, споглядає міста з висоти пташиного польоту, біжить поверхнею басейну, стрибає з кілка на кілок на п’ятиметровій висоті, п’є в польоті коктейль, біжить дюнами пустелі, ковзає гірськими схилами, переганяючи лижників, долає олімпійську дисципліну слалому, знімається на селфі, купається в озері…
А ще Жан-Батист Шандельер літає ... усіма неймовірними способами. Біля готелю «Ambassador» в Греції, гори Егюій-дю-Міді, уздовж дороги, на автобусі. Скрізь! І як завгодно!
Це неймовірний політ! І ви його бачите на власні очі.