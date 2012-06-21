Нині в Україні половина молодих людей у віці 14-29 років говорить вдома українською мовою (50%), третина — російською (30%) і близько однієї п'ятої — і російською, і українською (18%), свідчать дані дослідження, реалізованого Центром «Нова Європа» та Фондом ім. Фрідріха Еберта спільно з компанією GfK Ukraine.
Поза сім'єю цей баланс дещо посувається в бік білінгвізму (25%), українською розмовляють 46%, російською – 28%.
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Яка зазначають соціологи, ці результати вказують на те, що частка молоді, яка використовує українську як основну мову спілкування, зростає: ще в 2010 році вжиток української мови в сімейному колі становив 30%, а поза сім'єю — 23%.
При цьому мовне питання не стоїть на заваді національному єднанню. Це підтвердили як фокус-групи, так і кількісне опитування: тільки 5% молоді в Україні будь-коли в житті зазнавали дискримінації на підставі мови, якою вони спілкуються.
Прикметно, що 65% молоді вважає, що досконало володіє українською мовою (на Сході та Півдні таких 51%), тоді як знавцями російської мови вважають себе тільки 49% молодих українців.
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Опитування проведено у липні-серпні 2017 року серед 2000 респондентів у віці 14-29 років методом особистого інтерв'ю вдома у респондента в усіх регіонах за виключенням окупованих територій. Теоретична похибка не перевищує 2,2%. Окрім кількісного опитування, в межах дослідження також було проведено 4 фокус-групи з молоддю 18-29 років у Львові, Одесі, Харкові та Чернігові.
Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, понад дві третини (68%) громадян України вважають рідною мовою українську, 14% – російську, 17% – і українську, і російську однаковою мірою, 0,7% – інші мови.