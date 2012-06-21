Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Майже половина польських роботодавців (46%) планує скоротити заробітні плати для своїх найманих працівників. Ще 28% планують скоротити своїх штатних підлеглих. Така інформація надійшла від Польського економічного інституту. Як зазначають експерти, більше половини польських роботодавців констатують значне зниження прибутків у березні 2020 року, а 62% компаній зазначили, що в них значно знизилися нові замовлення на продукцію та надання різного роду послуг.
Польські економісти вважають, що економічна криза, спричинена коронавірусом, триватиме в країні до літа, а можливо й увесь літній період.
Як зазначав «Урядовий кур’єр», у Польщі практично закрилися всі будівництва і велика кількість українських трудових мігрантів вже покинули країну. Натомість, у республіці істотно бракує кадрів у харчовій промисловості та в роздрібній торгівлі. Експерти зазначають, якщо українці не повернуться після пандемії до країни, то на Польщу очікує велика економічна криза.