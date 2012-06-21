Нині статус безробітних в Україні мають 486 тисяч осіб, 197 тисяч з яких отримали його після 12 березня 2020 року. А за прогнозами Міжнародної організації праці до кінця року безробіття в країні сягне 9,4% проти запланованих раніше 8,2%. Отже, уряд докладає усіх зусиль, щоб нині забезпечити українців виплатами по безробіттю під час карантину та створює нові робочі місця, яких планується близько 500 тисяч.
Про це під час засідання уряду повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.
Він також зазначив, що у віковому розрізі 42% безробітних мають вік 45+, а середня виплата по безробіттю на місяць становить нині близько 1,8 тисячі гривень.
Отже, нові робочі місця утворюватимуть в галузі будівництва доріг і транспортної інфраструктури – 150 тисяч, благоустрою – також близько 150 тисяч, а також у сільському господарстві – 85 тисяч. Створення певної кількості таких робочих місць, за його словами, фінансуватиметься через субвенції місцевим бюджетам.
Також мікро- та малий бізнес, якому через карантин довелося звільняти людей, отримає допомогу від держави на те, щоб повернути цих людей на роботу. Новими робочими місцями також планується закрити вакансії у Державній службі із надзвичайних ситуацій.
Міністр зауважив, що половина програм, за якими ці робочі місця будуть створені, вже профінансовані, адже вони створювалися не з нуля, а вже працювали і просто потребували фінансування. Друга половина програм формується. І на їх фінансування кошти також є.
Відділ новин
«Урядовий кур’єра»