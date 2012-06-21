Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Україна та Польща шукають шляхи, щоб врегулювати питання щодо перебування українських трудових мігрантів у Польщі.
Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, саме про це йшлася на відповідній зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Бондаря та посла Польщі в Україні Бартоша Цихоцького.
Сторони зазначили, що надалі розглядатимуть питання отримання робочих віз українськими трудовими мігрантами та перетину українсько-польського кордону. Також приділяється посилена увага питанню працевлаштування сезонних робітників, яке, як відомо, до кінця не вирішено.
Нещодавно керівництво аеропорту «Київ» («Жуляни») заявило, що з 16 червня 2020 року буде відновлено авіаційне сполучення між Україною та Польщею, а також іншими країнами ЄС.
Як зазначав «Урядовий кур’єр», 24 травня 2020 року відбувся перший рейс літака з Києва до Варшави, яким безкоштовно було перевезено до Польщі українських трудових мігрантів.
З ними польські підприємці уклали довготривалі договори на працю у різних фірмах, зокрема щодо збирання полуниці. Це відбулося в межах співробітництва між польською компанією Gremi Personal та Міжнародними авіалініями України (МАУ). Одразу після приземлення цього літака українські робітники пішли на двотижневий карантин.