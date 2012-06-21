Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
З України почали літати чартерні рейси до Польщі з вітчизняними трудовими мігрантами. Так, учора, 24 травня до Варшави прибув перший такий літак.
25 травня 2020 року про це поінформувала журналістів польська компанія Gremi Personal, яка займається працевлаштуванням. Вона спільно з авіакомпанією Міжнародні авіалінії України (МАУ) почала співробітничати у царині перевезень українських трудових мігрантів до Польщі.
Генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич повідомив ЗМІ, що вища влада Польщі дала свій дозвіл на здійснення такого авіаперевезення. Сам рейс для українських трудових мігрантів був повністю безкоштовним.
Одразу після приземлення літака робітники з України пішли на двотижневий карантин. Томаш Богдевич повідомляє, що з усіма українськими трудовими мігрантами було укладено робочі угоди на довготривалі терміни. Цими документами працівники забезпечуються медичною страховкою, у тому числі на захворювання COVID-19. Саме останнє було суворою вимогою української влади.
У зворотному напрямку цей літак МАУ забере з Варшави українських громадян, які побажали евакуюватися з Польщі на батьківщину.
Як писав «Урядовий кур’єр», нещодавно польські фермери заявляли про те, що в країні катастрофічно не вистачає робітників для збирання врожаю полуниці. Вони навіть зверталися до польського уряду, щоб чиновники значно полегшили умови оформлення документів та різних дозволів для українських трудових мігрантів.
Як відомо, до карантину кількість українських трудових мігрантів у Польщі становила 1,5 мільйона осіб.