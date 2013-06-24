Польща придбає у Південної Кореї близько тисячі танків K2, понад 600 самохідних артилерійських установок K9, а також 48 винищувачів FA-50.

Відповідні контракти підписав у Варшаві віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у присутності керівників підприємств оборонно-промислового комплексу Південної Кореї, передає кореспондент Укрінформу.

Після підписання Блащак підкреслив, що Польща хоче миру, але бажаючи цього, готується до війни.

«Щойно було підписано рамкові угоди, які в результаті значно зміцнять ЗС Польщі. Це посилення дуже важливе з огляду на ситуацію, з якою маємо справу за нашим східним кордоном. Ми не маємо часу, не можемо чекати, мусимо озброювати польську армію»,- заявив глава Міноборони РП.

Він зазначив, що згідно з концепцією НАТО про відлякування потенційного агресора, польська армія має бути настільки сильною, щоб агресор не наважився на напад.

Глава Міноборони РП констатував, що Варшава робить висновки з того, яким чином і з використанням якої зброї росія напала на Україну. За його словами, у Польщі усвідомлюють, що сьогодні на полі бою значну роль відіграють бронетанкові війська й артилерія. Тому акцент робиться на посиленні саме цього оборонного компоненту.

Контракти з Південною Кореєю є одними з найбільших оборонних замовлень Польщі за останні роки. Варшава придбає у Сеула приблизно тисячу танків K2. Зокрема, на першому етапі Польща отримає 180 танків цієї моделі, при цьому ЗС Польщі почнуть одержувати їх вже цього року. На другому етапі, з 2026 року, Польща розпочне виробництво корейських танків K2 у версії PL на своїй території. Загалом має бути вироблено понад 800 танків цього типу для потреб Збройних сил.

Польща також придбає у Південної Кореї самохідні артилерійські установки K9. На першому етапі ЗС Польщі отримають 48 гаубиць, частина з них буде доправлена ще в цьому році. Постачання чергових понад 600 гаубиць розпочнеться в 2024 році, а з 2026 їх виробництво відбуватиметься у Польщі. САУ K9 буде обладнано польськими системами зв’язку, вони будуть включені в інтегровану систему керування боєм “Топаз”.

Варшава також придбає у Сеула 48 винищувачів FA-50, першу партію з 12 літаків буде доставлено у середині 2023 року.

Нещодавно Блащак висловив переконання, що Сухопутні війська польської армії незабаром стануть найсильнішими з-поміж усіх європейських країн НАТО.

З 24 лютого росія веде повномасштабну війну проти України. Варшава надає значну військову підтримку Києву. Зокрема, Польща передала Україні понад 240 модернізованих танків Т-72, польські танки PT-91 Twardy, понад 100 БТРів. Крім того, Україна отримала від Польщі CАУ Krab, ПЗРК Piorun, артснаряди.