Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Польща підвищила тариф на транспортування російського газу своєю територією для компанії EuRoPol Gaz. Це за словами керівників спільної польсько-російської компанії (PGNiG і «Газпрому»), призведе до зростання тарифів у 2021 році на 16,5%.
Як повідомляють польські джерела, тариф на транспортування російського газу для місцевого оператора Gaz-System на вхід палива у країну підвищується приблизно 10—13%. Це залежить від виду та якості палива, яке транспортується. А вартість транспортування на так званих точках виходу збільшиться на 0,1%.
Керівництво Польщі вважає, що підвищення тарифів на транспортування російського газу, стане черговим кроком на шляху досягнення більшої енергетичної незалежності країни, яка прагне до значної диверсифікації постачання блакитного палива.
Як зазначав 5 травня 2020 року «Урядовий кур’єр», задля вирішення питання енергетичної незалежності та диверсифікації постачань газу, насамперед, із Росії, польській уряд спільно з урядом Норвегії уклали угоду на будівництво газогону з родовищ газу цієї країни до Польщі. Цей газопровід також пролягатиме територією Данії.
За інформацією польських фахівців, вартість цього газогону становитиме 1,5 мільярда євро і його будівництво планують завершити до жовтня 2020 року.
Польська сторона також вважає, що цим газопроводом блакитне паливо може постачатися до України.