Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що в його країні розпочали будівництво газогону Baltic Pipe, який стане альтернативою постачання природного газу з Росії. Як стало відомо із заяви глави польської держави, 30 квітня оператор польської мережі газогонів Gaz-System підписав відповідний контракт щодо будівництва цієї магістралі з італійською компанією Saipem Limited.
Як зазначив Анджей Дуда, це стане значною подією на шляху до повної енергетичної незалежності Польщі, яка довгий час залишалася на газовій «голці» Росії.
Газопровід буде прокладено від родивища «блакитного» палива, яке знаходиться на шельфі біля берегів Норвегії у Північному морі. Також газогін пройде через Данію.
За словами президента Польщі, через цей збудований газогін, його країна у майбутньому може постачати газ до України.
Як зазначають польські фахівці, вартість будівництва газопроводу становить за приблизними підрахунками 1,5 мільярда євро. Буде прокладено майже 275 кілометрів газогону на морських глибинах від 4 до 57 метрів. А завершення та запуск магістралі планується на жовтень 2020 року.