Сенат Польщі з поправками прийняв закон про обмеження торгівлі по неділях. Таким чином, законопроект повертається на повторний розгляд в Сейм. Про це повідомляє Радіо Польща.
Прийнятим Сенатом законом передбачено, що з 1 березня 2018 року торговим центрам і супермаркетам буде дозволено працювати тільки в першу і останню неділю місяця.
Далі, починаючи з січня 2019 року, торгівля буде дозволена лише в останню неділю місяця. На останньому етапі в 2020 році недільна торгівля повинна бути повністю заборонена.
Ініціаторами закону є Католицька церква і профспілка «Солідарність».
Раніше повідомлялося, що заборона не буде стосуватися інтернет-магазинів, автозаправних станцій, залізничних станцій, аптек та деяких квіткових магазинів.