Як стало відомо «Урядовому кур’єру», церемонія підписання пройшла на території авіабази в польському місті Демблін. У ній взяли участь президент Польщі Анджей Дуда, глава уряду Матеуш Моравецкій і міністр оборони Маріуш Блащак.
Вартість контракту на поставку літаків п'ятого покоління становить 4,6 мільярда доларів США. Перші винищувачі Варшава отримає в 2026 році. Угода також включає в себе навчання пілотів, яке планують розпочати в 2024 році на території США.
Як ужет повідомляв «Урядовий кур’єр» згідно із заявою польського міністра оборони придбання літаків п'ятого покоління F-35 дозволить посилити бойові можливості літаків F-16 і повністю позбутися від «зношених радянських літаків, які не мають бойової цінності». Йдеться про літаки МіГ-29 і Су-22, що стоять на озброєнні ВПС Польщі.
Нані в ВПС Польщі є 27 МіГ-29, а також 48 винищувачів F-16 і 18 – Cу-22.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»