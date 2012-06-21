Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Українські трудові мігранти продовжують повертатися із Польщі додому. Як свідчать компанії із працевлаштування та роботодавці в цій країні, на початок квітня 2020 року їх покинуло Польщу вже понад 100 тисяч.
«Урядовий кур’єр» вже писав про те, що в середині березня із Польщі почали виїжджати українські робітники, які працюють у будівництві.
«Сьогодні їх мало, що тримає в Польщі. Будівельні проєкти у країні зараз практично заморожено, тому вони масово їдуть додому. І це стосується не лише тих, які приїхали до країни працювати по безвізу, а й тих, хто працював у Польщі за довготривалими контрактами. Правда, українці продовжують працювати у бізнесах, які пов’язані із продуктами харчування та у сільському господарстві. Наша агенція, яка раніше відправляла сотні українських заробітчан в цю країну, зараз працює у віддаленому режимі і ми обслуговуємо лише одиниці потенційних трудових мігрантів», — зазначила «Урядовому кур’єру» одна із керівників рекрутингових фірм в Україні.
Але польські роботодавці зазначають, що нині у продуктових компаніях також відбувається нечуваний дефіцит кадрів.
Додамо, що нещодавно світові експерти прогнозували, що Польща у найближчому майбутньому постане перед великою економічною проблемою, пов’язаною із нестачею робочої сили, і насамперед у будівельній сфері.