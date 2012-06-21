У перший день лютого в харківському кінотеатрі «Планета Кіно» відбувся спеціальний показ польської історичної кінодрами «Дивізіон надії» за участю Генерального консула Республіки Польща в Харкові Януша Яблонського та директора Польського інституту в Києві Бартоша Мусяловича. Стрічку представила творча знімальна група.
Фільм, події якого розгортаються під час Другої світової війни, знято у співпраці з митцями з Великої Британії. Це історія про мужніх польських пілотів у лавах Повітряних сил Великої Британії і створення «Ескадрильї 303» — елітного винищувального підрозділу. Цей загін став одним із найкращих і найефективніших бойових підрозділів свого часу.
Режисери кінострічки Деніс Деліч та Вєслав Саневський за основу сюжету взяли книжку Аркадія Фідлера — журналіста, який особисто пережив і записав історію легендарного бойового підрозділу в книжці «Дивізіон 303».