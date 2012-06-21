Вчені з Інституту археології Варшавського університету знайшли на дні озера глибиною двадцять метрів, розташованого біля містечка Любанова, безліч різних артефактів, які зберігалися там протягом двох тисячоліть.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Археологи вивчають це озеро з 2015 року. За цей час вони дістали з нього безліч зразків різноманітної зброї, що використовувалася в різні періоди історії.
Вік найдавніших артефактів оцінюється археологами приблизно у 2000 тисячі років. Дослідники вважають, що зброю кидали в озеро древні племена германцями при здійсненні язичницьких обрядів. Також знайдені латунні і бронзові прикраси та середньовічну зброю. Загальна кількість виявлених артефактів понад дві сотні.
За словами доктора Бартоша Контни, який керує роботою підводних археологів, такі обряди відбувалися в Північній Європі до п'ятого століття, однак після прийняття християнської релігії, народи, які населяли цю територію, такі ритуали припинили. Однак вчені витягли з дна озера молоти, сокири і прикраси, кинуті в нього в XI-XV століттях. Це надає знахідці ще більш інтригуючого характеру. Можливо, що в середньовіччі язичницькі обряди проводили і слов'янські народи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»