Вчені з Інституту археології Варшавського університету знайшли на дні озера глибиною двадцять метрів, розташованого біля містечка Любанова, безліч різних артефактів, які зберігалися там протягом двох тисячоліть.

Бойова сокира древніх германців.

Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Археологи вивчають це озеро з 2015 року. За цей час вони дістали з нього безліч зразків різноманітної зброї, що використовувалася в різні періоди історії.

Вік найдавніших артефактів оцінюється археологами приблизно у 2000 тисячі років. Дослідники вважають, що зброю кидали в озеро древні племена германцями при здійсненні язичницьких обрядів. Також знайдені латунні і бронзові прикраси та середньовічну зброю. Загальна кількість виявлених артефактів понад дві сотні.

За словами доктора Бартоша Контни, який керує роботою підводних археологів, такі обряди відбувалися в Північній Європі до п'ятого століття, однак після прийняття християнської релігії, народи, які населяли цю територію, такі ритуали припинили. Однак вчені витягли з дна озера молоти, сокири і прикраси, кинуті в нього в XI-XV століттях. Це надає знахідці ще більш інтригуючого характеру. Можливо, що в середньовіччі язичницькі обряди проводили і слов'янські народи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»