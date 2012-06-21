Відкриття ІІІ зміни дитячого табору «Лісова галявина» на Харківщині цього літа стало особливим: діти з Польщі, з якими познайомилися харківські школярі під час відпочинку в польському таборі, тепер завітали до Слобожанщини. До міжнародного загону увійшло двадцятеро юних гостей із Польщі та стільки само українців. Перша в регіоні міжнародна зміна запрацювала цьогоріч у межах договору про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво між гміною Раконьєвіце Республіки Польща і Харківським районом Харківської області України, а також у межах українсько-польського обміну досвідом.
У таборі «Лісова галявина» останнім часом відбулося чимало приємних змін: уперше за півстоліття до відкриття літнього сезону 2018 року тут побудували сучасне футбольне поле зі штучним покриттям, майданчики для баскетболу, волейболу, привели до ладу зону відпочинку, встановили ігровий майданчик. Також відремонтували корпус для проживання дітей, медичний кабінет і басейн.
«Сьогодні Харківська область приймає дітей із Польщі. Сподіваюся, що такі гостини лише укріплюватимуть нашу дружбу та співпрацю між державами», — зазначив на урочистій церемонії відкриття зміни Генеральний консул Польщі у Харкові Януш Яблонський.