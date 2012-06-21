До недавнього часу студенти, які в навчальних закладах і гуртожитках після того, як з’їдали запаси, привезені з дому в банках, зважувалися на варені ковбаси, швидкі страви або макарони із сиром і кетчупом. Нині, як пишуть закордонні ЗМІ, тенденції змінюються, та чи корисні вони для здоров’я?
Скажімо, один з польських порталів поцікавився, чим харчуються теперішні студенти. Згідно з його з опитуванням, проведеним у репрезентативній групі користувачів до 24 років, 56% юнаків і дівчат, які замовляють собі їжу, заявляють, що використовують для цього Інтернет.
Згідно з он-лайн-підсумками 16% замовлень наживо припадає на понеділки. Приріст (на 17%) відчутний наприкінці тижня – по четвергах, п’ятницях і неділях.
Меню студента повинно відповідати кільком основним елементам: бути дешевим, ситим, смачним і легкодоступним. Недарма найпопулярнішою стравою, яку вибирають студенти, є піца. Дослідження показують, що аж 61% замовлень стосується, власне, цього найпопулярнішого у світі наїдку. Кебаб займає друге місце (19%), за ним – бургери (9%).
Більшість замовлень надходять у надвечір’я, бо передують зустрічам з друзями. Між 18-20 годинами розміщено понад 30% онлайн-замовлень.
Цікаво, що вартість їжі, яку замовляють польські студенти, в середньому на 10% нижча за середню кількість замовлень. Це, як засвідчує дослідження порталу, завдяки обраному меню та конкурентоспроможним цінам для студентів.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»