Делегація учнівської молоді з Польщі завітала до Козятина. Свій візит 15 школярів з міста-побратима Клечева розпочали зі спеціалізованої школи №1, з якою укладено угоду про співпрацю. Так у червні цього року юні козятинці впродовж семи днів гостювали у своїх друзів, відвідавши навчально-виховний комплекс та ознайомившись з історією, культурою та особливостями устрою сусідньої держави. У свою чергу, польські учні за програмою дорогою завітали до Львова, Кременця, побачили духовний світ Почаєва. В Козятині вони побували з екскурсією в адміністративному приміщення міської ради та мали можливість спілкуватися з керівником міста. За програмою поїздки юні поляки також завітають до Києва, Вінниці та Кам’янця-Подільського.
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