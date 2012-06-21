Польський екстремаль Анджей Баргел перший у світі з’їхав з гірської вершини Чогорі на гірських лижах.
Про це повідомліє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
30-річний спортсмен з’їхав з висоти майже 8,5 тис. метрів. До цього ні одному екстремалу не вдалося пройти всю дистанцію: четверо з тих, хто намагався подолати цю дистанцію загинули під час спуску, а решта не змогли повністю осилити спуск.
Чогорі, також відома як К2, – друга у після Евересту вершина світу. Вона знаходиться на кордоні Китаю та Пакистану. Серед альпіністів Чогорі відома, як вершина, яку складно підкорити. Підкорення вершини часто завершується смертельними випадками. The Independent назвав Чогори «снайнебезпечнішою вершиною» Землі, тому що на її схилах померло найбільша кількість людей у порівнянні з іншими вершинами.