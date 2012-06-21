Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Влітку цього року на водоймах Полтави з відомих причин очікується неабиякий наплив відпочиваючих. Почався червень, тому міська влада вживає заходів, щоб оперативно завершити підготовку організованих пляжів до купального сезону.
Водолази чистять акваторії, тільки на очищення ділянки русла річки Ворскла у районі привокзального залізничного мосту з міської скарбниці виділили кілька мільйонів гривень. Окрім того, на територіях пляжів лежатимуть килимки для дезінфекції взуття, стоятимуть столи з санітайзерами для рук, працюватимуть медичні пункти, стаціонарні туалети, душові кабінки тощо.
Відкриття купального сезону в місті очікують уже найближчими днями. Людей не лякає навіть наявність у Ворсклі кишкової палички, яка розвелася там останніми роками через замулення річки та забруднення її нечистотами.
Рішення про початок купального сезону в Полтаві має прийняти міськвиконком.