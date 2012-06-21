Керівництво Полтавського комунального підприємства «Міськсвітло» , мабуть, дуже любить новорічні та Різдвяні свята, тому, що іще влітку підприємство провело два конкурси на постачання 57 штук світлових 3D металоконструкцій, якими прикрасять ялинку й площу перед театром імені Гоголя. Товар, вартістю майже 4,5 мільйона гривень уже надійшов до замовника. Директор КП «Міськсвітло» Вячеслав Василенко розповів, що полтавців у зимові свята здивують іграшками, оленями й санями, що світитимуться. Світитиметься й алюмінієвий паркан навколо ялинки. Працівники «Міськсвітла» планують іще придбати ялинкових гірлянд 40х20м за приблизною вартістю 2,8 мільйона гривень. Однак, це поки що тільки наміри, бо депутати ще не голосували за виділення додаткових коштів на таку закупівлю.
Якщо ж місто отримає гірлянди ще у 2018 році, то за словами Вячеслава Василенка, на полтавців очікує сюрприз – «ялинка, як у Вільнюсі». Світлова 3D конструкція матиме форму шатра і символічно накриє простір перед новорічною ялинкою.