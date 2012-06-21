Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На маршрутах Полтави більше немає тролейбусів-«гармошок». У кінці грудня 2019 року тамтешній ремонтно-механічний завод модернізував на замовлення КП «Полтаваелектроавтотранс» останній міський тролейбус ЮМЗ Т1, фактично зробивши з нього нову машину. Модернізований тролейбус просунутіший у технічному плані й комфортніший. Зокрема він має інформаційне табло на два рядки, м’якіші сидіння, пічки в салоні та у кабіні водія. У майбутньому можна встановити тиристорну систему, яка дозволить на 30% здешевити споживання електроенергії.
На ремонтно-механічному заводі вважають, що модернізувати старі тролейбуси вигідніше, ніж купувати нові. Зокрема новий тролейбус марки «Богдан» коштує на цей момент 5,2 мільйона гривень, а модернізований – 2,9 мільйона. Й сподіваються, що місто й надалі замовлятиме капремонти тролейбусного парку. А там модернізувати є що. У тролейбусному управлінні капітального ремонту потребують 60 машин.