Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Красуня-Полтава дуже примхлива у виборі партнерів для дружби та ділових зв’язків. У різні роки вона підтримувала партнерські й братські відносини з містами: Фільдерштад, Ляйнфельден – Ехтердінген, Остфільдерн (землі Есслінген, Німеччина), Велико-Тирново (Болгарія), Кошалін, Люблін (Польща), Річиця, Антополь, Барановичі (Білорусь), Ніцца (Франція), Уппсала, Крістіанстадт (Швеція), Хімки, Краснодар (РФ), Ірондеквойт, Флінт (США), Боржомі (Грузія), Ціньхуа, Дуньін КНР). Але з деякими із цих міст вона вже перестала співпрацювати й наразі їй захотілося свіжості у відносинах.
На грудневій сесії Полтавської міськради депутати прийняли міську програму «Про розвиток зв’язків територіальної громади міста Полтави з містами країн світу на 2020 – 2024 роки», яка передбачає пошук нових міст-партнерів для: обміну позитивним досвідом у сфері місцевого самоврядування, активізації співпраці у галузях культури, освіти, медицини, спорту та молодіжної політики й таке інше. Це прагнення підкріплене істотним фінансуванням. На наступні 5 років на реалізацію цієї програми з міського бюджету заплановано витратити 9 мільйонів гривень.