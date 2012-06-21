Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві нині йде відбір робіт та визначення переможців міського конкурсу на кращий дизайн велопарковки. Ця процедура має завершитися до кінця першої декади червня. Принагідно пишуть програму розвитку велосипедної інфраструктури. Все це робиться для того, щоб уже за кілька років запустити у місті сервіс оренди байків і заохотити якомога більше жителів пересісти з-за керма автомобіля на веломашину.
Відповідна робота в Полтаві ведеться з минулої осені. Тоді ж робоча група визначилася з вулицями, на яких облаштують смуги для руху велосипедом. Усі вони розташовані в центральній частині обласного центру. Відразу після цього міські комунальники замовили проєкти організації дорожнього руху по обраних вулицях. Наразі вже відомий виконавець зазначених робіт. У перспективі велодоріжки з’являться по всій Полтаві.
Систему оренди у місті запустять навесні наступного року. Її впроваджуватимуть кількома етапами на умовах співфінансування. Не виключено залучення сюди й грантових коштів. Наразі ініціатори шукають можливості отримати відповідні кошти.