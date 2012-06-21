Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтава не на словах, а на ділі намагається стати духовною столицею України, а допоможе їй у цьому реалізація нової програми розвитку культури та мистецтва на 2020-2024 роки, згідно з якою в галузь за найближчі п’ять років планують вкласти 1,5 мільярда гривень.
Сума солідна, проте й зробити доведеться чимало, тому, що за цей час треба: оновити базу музичних інструментів, звукову та світлову апаратуру, реквізит, костюми та сценічне взуття. Зокрема у «Палаці дозвілля «Листопад» треба провести заміну театральних крісел та придбати сучасне акустичне обладнання. Полтавський міський парк культури та відпочинку «Перемога» потребує ребрендингу. Комунальному підприємству Міський духовий оркестр «Полтава» необхідна активна гастрольна діяльність, участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях. Тому колектив потребує сучасні костюми, музичні інструменти та обладнання. Фонди музеїв потребують оцифрування колекцій, єдиної електронної бази даних музейних предметів. Актуальним залишається впровадження QR-кодів, інформаційних кіосків, аудіо гідів тощо.
Новоприйнята програма направлена на розширення мережі закладів культури, збільшення площ, введення додаткових штатних одиниць, особливо у сфері промоції та сучасних технологій.
Гарно фінансуватимуть упродовж наступних 5 років також проведення міських заходів з нагоди державних знаменних дат, національно-патріотичне виховання, організацію фестивалів. 1,5 мільйона гривень виділять на премії жителям міста, щоб заохотити їх до культури.
Фінансуватимуть програму, виходячи з можливостей бюджету.
Активно розвиватимуть найближчим часом у місті й туризм.