Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
В умовах карантину фінансове становище житлово-експлуатаційного об’єднання Полтави через неплатежі населення за надані комунальні послуги значно погіршилося, коштів не вистачає на найнеобхідніше, й усе одно, навіть за такої ситуації, керівництво об’єднання винайшло можливість і придбало для комунальних потреб міста понад 60 нових баків для сміття на колесах, які від старих відрізняються тим, що у них є спеціальні пристосування для фіксації мітел і лопат, якими в своїй повсякденній роботі користуються двірники.
Досі для збору сміття й транспортування свого робочого інструментарію останні використовували громіздкі дерев’яні вози.
За останні два роки це вже не перше придбання для міського комунального господарства. По місту нових або модернізованих сміттєвих баків набереться більше сотні. До того ж з ініціативи команди одного із кандидатів на крісло міського голови у Полтаві з’явилася й спеціальна машина, яка миє сміттєві контейнери.