Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У межах реформування міського комунального господарства Полтави тамтешнє комунальне підприємство вже не перший рік намагається придбати певну кількість ємностей для збору й утилізації великогабаритного сміття, проте досі їм не вдавалося знайти чесного продавця й товар належної якості. Фірми й фірмочки з різних міст уперто підсовували туфту, ще й за чималі гроші. Полтавці, розуміючись на кон’юнктурі ринку не приставали на оборудки й продовжували пошуки. Й таки знайшли свого продавця, який погодився продати сімдесят якісних контейнерів за майже вдвічі меншу ціну, ніж їхні конкуренти.
До речі, ця компанія була головним претендентом на укладення з полтавцями відповідного контракту й торік, але тоді хотіла продати свої контейнери значно дорожче. Цьогоріч вона погодилася продати їх рівно удвічі дешевше, ніж минулого року. Таким чином Полтава тільки на покупці партії баків для сміття заощадила майже 61 тисячу доларів.
Згідно з угодою, усі 70 контейнерів продавець має поставити покупцеві не пізніше трьох днів після отримання заявки.
Частину контейнерів поставлять за 60 адресами, підготувавши перед цим для них зручні майданчики під накриттям. Решта 10 ємностей будуть резервними.