Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтавців уже дістали часті пориви на мережах обласного комунального підприємства «Полтававодоканал», а тому нове керівництво облдержадміністрації активно шукає можливості покращити ситуацію щодо забезпечення містян артезіанською водою. Одним із варіантів може бути залучення до співробітництва відомої французької компанії, яка має значний досвід модернізації таких водоканалів, як на Полтавщині.
«Щодо водоканалу. Активно ведуться перемовини із французькими партнерами, які погоджуються безкоштовно провести аудит. Це головне – він залишиться у нас у будь якому випадку. Поки не називаю імені, але це відома світова компанія. Вони хочуть узяти водоканал у концесію, навести лад, провести переоснащення й таке інше. Це не продаж, щоб не було спекуляцій з приводу тарифів. Їх визначає держава. Термін самоокупності – 30-40 років. Вони змінюють усі системи. Ми розраховуємо на допомогу в частині аудиту. Чи буде концесія – важко сказати, це дуже віддалена перспектива. Проведемо аудит, налагодимо роботу, думаю, все буде добре», – повідомив на своїй першій пресконференції голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, французи вже зверталися з цією пропозицією до попередньої влади, але їм для цього не створили умов.