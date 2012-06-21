Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У межах пілотного проекту з реформування природоохоронної галузі на Полтавщині створили державну екологічну інспекцію центрального округу, повноваження якої поширюватимуться і на сусідню Черкаську область.
З 13 серпня працівники новоствореної екологічної інспекції Центрального округу розпочнуть планові перевірки підприємств. Повідомлення про проведення перевірок уже направляються установам.
Ліквідація Державної обласної екоінспекції на Полтавщині та Черкащині ще триває. Колишніх працівників інспекції звільнять, але за бажанням вони зможуть працювати в новій структурі. Ліквідація попередньої завершиться через 2 місяці.
ДОВІДКА «УК»
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