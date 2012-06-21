Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У межах обласної профільної програми на Полтавщині на розвиток фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки з обласного бюджету виділили 80 мільйонів гривень. Для порівняння, в Одеській області відповідна сума становить 60 мільйонів гривень. За виділені кошти на Полтавщині збудують 20 майданчиків із штучним покриттям для міні-футболу на відкритому повітрі – 14 мільйонів 400 тисяч гривень, 44 модульні спортивні майданчики – 8 мільйонів гривень. Окрім цих грошей субвенцію в розмірі 2 мільйонів гривень на реконструкцію освітлення стадіону «Ворскла» виділила Полтавська міська рада.
В області споруджують спорткомплекс «Колос» у Решетилівці, басейн, спортзали, спортивні вуличні майданчики зводять на території табору відпочинку «Маяк» під Полтавою. Ще 8 мільйонів гривень на зазначені цілі полтавці отримали з державного бюджету. За ці кошти в області до кінця року зведуть два спорткомплекси.
До розбудови спортивної інфраструктури залучають і місцеві громади. Не всі вони ставляться до цього відповідально, але сучасних спортивних об’єктів на Полтавщині за два останні роки помітно побільшало.