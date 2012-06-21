Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
«Полтававодоканал» через волонтерів передав добровільним захисникам українських міст Широкине, Піски та Авдіївка майже 2,5 тонни питної води. Живильний товар відвантажили з водозабору №1 комунального підприємства. Це вже не перша така акція водоканалівців. Адже за словами волонтерки Олени Федорченко, в Донбасі проблема нестачі питної води стоїть особливо гостро. «Відчувається дефіцит саме питної води. Потроху воду набирають у Маріуполі, але цього аж ніяк не вистачає для цілої бригади».
Доставку води на фронт полтавські волонтери здійснили самотужки за допомогою «Нової пошти». Як повідомив генеральний директор «Полтававодоканалу» Василь Воротинцев, підприємство й надалі відправлятиме воду бійцям: - Допомагати нашим воїнам – обов’язок підприємства і кожного громадянина. Приємно бачити, як серйозно до цього ставиться колектив».
Водоканалівці з Полтави постачають воду бійцям на фронт уже два роки. Відправляють найкращу воду, добуту на глибині 400 – 800 метрів.