У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського триває фотовиставка батька й сина Сергія та Іллі Назаркіних, присвячена пам’яті колишнього Полтавського міського голови Анатолія Кукоби, якого неофіційно величали «батьком міста».
Про Анатолія Кукобу розповідають різне. Але саме за його керівництва в Полтаві було чисто, відремонтовані дороги, звели галерею мистецтв, збудували три підземні переходи, храми, капітально відремонтували кінотеатр «Полтава», перетворивши його на Палац дозвілля «Листопад». Його п’ять разів обирали міським головою, раз — головою обласної державної адміністрації, двічі — народним депутатом України. Він був почесним громадянином Полтави.
Автор виставки Сергій Назаркін працював фотокореспондентом міських газет і мав змогу спілкуватися з Анатолієм Кукобою. На виставці представлено фото з його сімейного архіву. Допоміг організувати захід Фонд захисту і підтримки талановитих дітей імені Анатолія Кукоби. Виставка працюватиме ще два тижні. Потрапити на неї можна, придбавши вхідний квиток у краєзнавчий музей.