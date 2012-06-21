У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського триває фотовиставка батька й сина Сергія та Іллі Назаркіних, присвячена пам’яті колишнього Полтавського міського голови Анатолія Кукоби, якого неофіційно величали «батьком міста».

Голова Полтавської обласної ради (1994—1998) Микола Залудяк (ліворуч) та Анатолій Кукоба (праворуч) із гравцями ФК «Ворскла», які стали бронзовими призерами чемпіонату України у 1997 році. Фото Миколи Лисогор а із сайту «Полтавщина»

Про Анатолія Кукобу розповідають різне. Але саме за його керівництва в Полтаві було чисто, відремонтовані дороги, звели галерею мистецтв, збудували три підземні переходи, храми, капітально відремонтували кінотеатр «Полтава», перетворивши його на Палац дозвілля «Листопад». Його п’ять разів обирали міським головою, раз — головою обласної державної адміністрації, двічі — народним депутатом України. Він був почесним громадянином Полтави.

Анатолій Кукоба, голова Полтавської ОДА (2000—2003), з владикою Філаретом

Автор виставки Сергій Назаркін працював фотокореспондентом міських газет і мав змогу спілкуватися з Анатолієм Кукобою. На виставці представлено фото з його сімейного архіву. Допоміг організувати захід Фонд захисту і підтримки талановитих дітей імені Анатолія Кукоби. Виставка працюватиме ще два тижні. Потрапити на неї можна, придбавши вхідний квиток у краєзнавчий музей.