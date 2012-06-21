Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Незважаючи на холодну погоду й рясні дощі, які в Полтаві йдуть щодня, тут відкрили купальний сезон. Правда, щодо перебування біля води існує пересторога: не можна збиратися у групи більше, ніж по троє, й наближатися один до одного на відстань менше двох метрів.
Зате вода у річці Ворскла у межах мосту, що біля залізничного вокзалу Південний, напрочуд чиста. Таке враження, що кишкова паличка боїться холоду. Торік о цій порі забрудненість річки була більшою. Гарне враження залишають і ворсклянські пляжі, особливо третій, який підготовлено до початку сезону з дотриманням усіх санітарних вимог.