Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині другий день виплачують по тисячі гривень соціальної державної допомоги особам пенсійного віку, які не отримали права на пенсію, дітям-інвалідам, а також інвалідам з дитинства. Окрім того, аналогічну суму отримають від держави й майже 385 тисяч пенсіонерів, розмір пенсії у яких менше 5 тисяч гривень.
У департаменті соцзахисту населення Полтавської облдержадміністрації повідомили, що більшість цих людей свою «карантинну» тисячу вже отримали через банки.