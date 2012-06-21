Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У райцентрі Диканька на Полтавщині інвалід війни, «чорнобилець» через суд домігся зменшення йому оплати за централізоване опалення з 27,5 тисячі гривень до 1,9 тисячі гривень.
У період опалювального сезону 2016 – 2017 років Диканський комбінат комунальних підприємств через неправильні розрахунки нарахував йому завищену суму за свої послуги, яку він сплатити не міг і вирішив шукати правди в суді.
У «Диканському бюро правової допомоги», до якого він звернувся, встановили, що плату за житлово-комунальну послугу їхньому клієнту нарахували з порушеннями. Але КПП доводив зворотнє, й також подав позов до суду. Рішення суду першої інстанції було на користь комбінату. Суд не прийняв до уваги, що його розрахунки були виконані з порушеннями. Апеляційний суд «розділив» борг між абонентом та комунальним підприємством. З таким рішенням пільговик не погодився і оскаржив його. Комунальники також подали апеляційну скаргу.
У підсумку колегія суддів Апеляційного суду Полтавської області змінила рішення першої інстанції. Вони постановили солідарно стягнути з відповідачів по 1,9 тисячі гривень – в рахунок відшкодування заборгованості за опалення. Також кожен мав заплатити 296 гривень судових витрат.
Комунальники подали касаційну скаргу, але Верховний Суд відмовив у розгляді через малозначність.