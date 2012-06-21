У Полтаві підбили підсумки 8-го Всеукраїнського фестивалю документального кіно «Полтава-Док», що відбувся там минулих вихідних за участі місцевих митців і кінолюбителів із Києва, Харкова, Житомира, Дніпра, Одеси, Луцька, Рівного, Тячева, Кременчука, менших містечок. Загалом у творчому змаганні конкурували 30 стрічок у двох номінаціях: «Людина та природа» й «Мистецтво жити».
Як повідомив директор фестивалю Олександр Калашник, найкращими визнали дві роботи. У номінації «Людина та природа» перемогу святкував полтавець Дмитро Вовк з роботою «Борщик у глиняному горщику». Це розповідь про «Фестиваль борщу», який відбувся 2016 року в селищі Опішне Зіньківського району Полтавської області. У номінації «Мистецтво жити» найкращим став фільм «Кавалери» Віктора Булиги з Рівного. Стрічка про спогади Надії Косміаді — доньки відомого викладача малювання Георгія Косміаді, який жив і працював у Рівному на початку XX століття.
Дипломами фестивалю відзначили фільми «Дума про сина» В’ячеслава Бігуна — за найкращий задум та втілення, «Безхатні тварини» — за найкращу операторську роботу Дмитра Панкова, а також дитячо-юнацьку студію «Березіль» із Кременчука — за вдалий дебют.