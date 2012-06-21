Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Ще на слуху новина про подію в Луцьку, де терорист брав у заручники пасажирів автобуса, як схожа пригода трапилася сьогодні ранком у Полтаві на території старого хлібозаводу на вулиці Остапа Вишні, 5. Цього разу «герой» – начебто, колишній атовець, умовно засуджений за зберігання наркотичних речовин, якого правоохоронці намагалися затримати тому, що підозрюють його у незаконному заволодінні чужими автомобілями, погрожуючи гранатою, взяв у заручники обласного начальника карного розшуку, й сівши з ним у надану їм службову поліцейську машину, взяв курс на Київ.
Поки силовики губляться в здогадах щодо намірів зловмисника і подальшої долі його жертви, надійшла інформація про те, що терорист уродженець Полтави, раніше працював автослюсарем на території, де розташовані гаражі, і має розлади психічного здоров’я.
32-річного злочинця випустили за межі міста, проте супроводжують спецслужби. Згідно з останніми повідомленнями, «процесія» вже проїхала Решетилівським районом Полтавської області.