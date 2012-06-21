Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Президент України Петро Порошенко підписав Указ № 215/2018 «Про призначення стипендій Президента України переможцям VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка». Згідно з документом, 39 учнів, студентів та курсантів, протягом року отримуватимуть стипендію Президента. Серед них і полтавка Тетяна Майборода. Президентська стипендія, це – 1420 гривень щомісяця.
Тетяна Майборода цьогорічна випускниця 11 класу Полтавської загальноосвітньої школи№4. З 8 класу дівчина активно брала участь в олімпіадах і літературних конкурсах. У 2017 – 2018 навчальному році вона взяла три дипломи у міських олімпіадах (I ступеню – з української мови, II – з російської та III – з англійської) та посіла перше місце в обласній олімпіаді з української мови. Більше того, в минулому році талановита дівчина видала збірку із 25 прозових творів про українських письменників та з роздумами про долю держави і війну в Донбасі. Стипендію Президента Тетяні Майбороді призначили вже вдруге.