Полтавщина належить до областей із найрозвиненішим молочним скотарством. На сьогодні там утримують 272 тисячі голів великої рогатої худоби, від кожної умовної корови за рік надоїли понад 6 тисяч кілограмів молока. Це на півтонни більше, ніж у середньому в країні. Загалом за минулий рік область виробила майже 429 тисяч тонн молока. А тільки за перше півріччя цього реалізувала молочної продукції на 14 мільйонів доларів. Про це на нараді в Полтаві повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Сергій Фролов. За словами посадовця, в подальшому влада стимулюватиме громаду до створення сімейних ферм і лобіюватиме надання аграріям державної допомоги й підтримки.
Присутній на заході керівник одного відомого полтавського підприємства, яке спеціалізується на виробництві молока і масла, Віктор Кордубан закликав земляків орієнтуватися на світові вимоги якості й досвід провідних країн. На його переконання, нашим людям необхідно підвищувати й культуру споживання молочних продуктів.
— Молочні продукти ми постачаємо і до навчальних закладів, і до будинків для літніх. Тому повинні жорстко контролювати якість продукції й мати чітку стратегію розвитку галузі на кілька років наперед, — підтримав керівника голова Полтавської ОДА Валерій Головко. Обласний очільник сподівається, що держава сприятиме місцевим підприємцям у веденні такого бізнесу.
На продовження теми обговорили переваги програми підтримки малого та середнього бізнесу, нещодавно започаткованої Ощадбанком. Її вже активно впроваджують на Вінниччині. В її межах підприємці можуть отримувати відшкодування за податки, сплачені до місцевих бюджетів.
Крім того, бізнесмени можуть брати участь у партнерських програмах від великого бізнесу, навчання тощо. Аби запровадити програму на Полтавщині, необхідно провести консультації за участю всіх причетних сторін. Валерій Головко повідомив, що він дав доручення створити робочу групу, до якої ввійдуть представники фінансової установи, департаменту економрозвитку. Коли напрацюють дорожню карту впровадження, міські голови та очільники об’єднаних територіальних громад на розширеному засіданні визначаться з тим, як упроваджувати програму.