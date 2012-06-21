Торік Полтавщина утримувала стійкі позиції серед областей-лідерів за кількома напрямами й увійшла до чільної п’ятірки регіонів, у яких накопичений обсяг інвестицій з початку інвестування становить понад мільярд доларів. За дев’ять місяців 2019 року в область надійшло понад 135 мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій. Нині тут працюють 244 інвестиційні підприємства, які акумулюють інвестиції із 43 країн. Основні інвестори — Швейцарія, Нідерланди й Велика Британія.
Позитивна динаміка в області зумовлена передовсім незмінними пріоритетами в діяльності обласної влади: створення сприятливих умов для розвитку підприємництва й поліпшення інвестиційного клімату. Надійний партнер Полтавської облдержадміністрації вже п’ятий рік поспіль — проєкт міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст», який водночас упроваджує свої ініціативи в Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях і Миргороді. За підтримки експертів проєкту ПРОМІС для регіону було розроблено рекомендації із залучення й супроводу інвесторів, інвестиційний портал та інвестиційний паспорт Полтавщини. Це сприяло тому, що дедалі більше іноземних інвесторів готові вкладати кошти в економіку області.