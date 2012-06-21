Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У минулому році акціонерне товариство «Укргазвидобування» сплатило понад мільярд гривень рентних коштів до бюджетів на тих територіях, де видобуває вуглеводні, з цієї суми майже 500 мільйонів отримала Полтавщина, а найбільше ренти за користування надрами надійшло до бюджетів Гадяцького, Карлівського й Машівського районів. З-поміж об’єднаних територіальних громад в області найбільше поталанило Сенчанській (Лохвицький район), Коломацькій (Полтавський) і Опішненській (Зіньківський) ОТГ.
На отримані кошти громади та села ремонтують дороги, прокладають водогони, організовують громадський транспорт, оновлюють школи, будинки культури, підвищують якість медичних та освітніх послуг.