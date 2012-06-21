Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Китаї вже два роки лютує африканська чума свиней, а тому китайці збільшили квоту на постачання свинини на свій внутрішній ринок з інших країн, зокрема й з України. Нещодавно Полтаву відвідала делегація від китайської провінції Юньнань, представники якої заявили про наміри купувати напряму в області по 100 тонн м’яса свиней і яловичини щомісяця. Їх також цікавить й інша сільськогосподарська продукція, що виробляється на Полтавщині, зокрема вони хотіли б закупляти там і куряче м'ясо, сою та сухе молоко.
Усі ці продукти полтавці можуть виробляти в достатній кількості й задовольнити вимогу майбутніх торгових партнерів. А голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов пообіцяв зі свого боку надати методичну та організаційну допомогу підприємствам, щоб вони змогли отримати ліцензію для поставок м’яса в Китай.